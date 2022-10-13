İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4.

hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Krasniqi, sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Ali gole izin vermedi.


60. dakikada ev sahibi ekipte Korenica, hafif sağ çaprazda ceza sahasının uzağından kaleye vurdu, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.


69. dakikada Sivasspor'da Gradel sol kanattan korneri kullandı, kaleci topu yumrukladı. Kısa düşen topa N'Jie sağ çaprazdan vurdu, savunmaya çarptı. Caner dönen topu tamamlamaya çalıştı ancak isabet etmedi.


72. dakikada Gradel sol çaprazda rakibinden sıyrıldı ve topu ortaladı. Hakan penaltı noktasının gerisinden kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1


81. dakikada Gradel ceza sahası sol çaprazdan topu dışarı doğru çıkardı ve Uğur topa sert vurdu. Angielski, altı pas önünde ayağının içiyle dokunarak topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Fadil Vokrri


Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher


Ballkani: Frasheri, Thaci, Potoku (Kapra dk. 88 ?), Thaqi, Dellova, Korenica (Zarubica dk. 87 ?), Emerllahu, Rrahmani (Berisha dk. 88 ?), Zyba (Kuc dk. 76), Krasniqi (Lucas dk. 88 ?), Jashanica


Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Sinani, Shala, Maksutaj, Bekteshi


Teknik Direktör: Ilir Daja


Sivasspor: Ali Şaşal, Murat (N'Jie dk. 55), Uğur, Goutas (Appindangoye dk. 55), Caner, Charisis (Hakan dk. 55), Robin, Sabia, Gradel, Erdoğan, Yatabare (Angielski dk. 67)


Yedekler: Baver, Muammer, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Armend Thaçi (dk. 36) (Ballkani), Hakan Arslan (dk. 72), Karol Angielski (dk. 81) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Erdoğan, Charisis, Murat (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.