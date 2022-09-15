UEFA Avrupa Konferans Ligi: CFR Cluj: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2.
hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Sivasspor'da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ancak top savunmadan döndü.
25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı.
28. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saba topu penaltı noktasına çevirdi. Angielski topu kontrol etti ancak Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra
CFR Cluj: Simone Scuffet, Andrei Burca, Cristian Manea, Ciprian Deac, Claudiu Petrila, Emmanuel Yeboah, Bismark Adjei-Boateng, Rangelo Janga, Yuri Matias, Camora, Karlo Muhar
Yedekler: Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Jean-Claude Billong, Constantin Paun, Roger, Cephas Malele, Vito Hammershoj Mistrati, Denis Kolinger, Mihai Bordeianu, Lovro Cvek, Christopher Braun, Sergiu Buş
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Max Gradel, Dia Saba, Charis Charisis, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa
Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Clinton N'jie, Caner Osmanpaşa, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)
Sarı Kart: Uğur (Sivasspor)