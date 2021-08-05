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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.

Ön Eleme turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Dinamo Batumi'nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.


18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.


33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.



Stat: Batumi


Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo


Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze, Oleksandr Azatsky, Irakli Azarovi, Mamuka Kobakhidze, Benjamin Teidi, Jambul Jighauri, Giuly Mandzhgaladze, Vladimer Mamuchashvili, Sandro Altunashvili, Flamarion, Grigol Chabradze


Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Tornike Gaprindashvili, Valerian Tevdoradze, Giorgi Navalovski, Malkhaz Gagoshidze, Giorgi Nikabadze, Giorgi Pantsulaia, Lasha Shindagoridze


Teknik Direktör: George Geguchadze


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Leke James


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: Azubuike (Sivasspor)

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