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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.

Ön Eleme Turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sivasspor hızlı atağında Yatabare'nin derinlemesine pasına Kayode, ceza sahası içinde vurdu. Savunma son anda yatarak topun kaleye gitmesine engel oldu.


54. dakikada Dinamo Batumi'nin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Vladimer Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0


75. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin nefis ortasına ön bölgede Leke James yükseldi ve direğin dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr'ın ortasına arkada direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu yine Kayode tamamladı. 1-2



Stat: Batumi


Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo


Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze, Oleksandr Azatsky, Irakli Azarovi, Mamuka Kobakhidze, Benjamin Teidi, Jambul Jighauri (Giorgi Navalovski dk. 90 ?), Giuly Mandzhgaladze (Giorgi Pantsulaia dk. 46), Vladimer Mamuchashvili (Lasha Shindagoridze dk. 80 ?), Sandro Altunashvili (Giorgi Nikabadze dk. 90 ?), Flamarion (Tornike Gaprindashvili dk. 79 ?), Grigol Chabradze


Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Valerian Tevdoradze, Malkhaz Gagoshidze


Teknik Direktör: George Geguchadze


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner, Koray Altınay (Ziya Erdal dk. 76), Azubuike, Hakan Arslan, Fajr (Özkan Yiğiter dk. 90+7 ?), Sefa Yılmaz (Jorge Felix dk. 76), Kayode, Yatabare (Leke James dk. 58)


Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Vladimer Mamuchashvili (dk. 54) (Dinamo Batumi), Leke James (dk. 75), Olarenwaju Kayode (dk. 90+5) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Tornike Gaprindashvili (Dinamo Batumi), Azubuike, Koray Altınay, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

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