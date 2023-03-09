İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Jovic, savunma arkasına sarkarak ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal net fırsatta gole izin vermedi.


14. dakikada Nico Gonzalez, sol kanatta ceza sahasına girmeden ortasını yaptı, yakın direkte Castrovili'nin dokunuşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.


16. dakikada savunma arkasına sarkan Jovic'in dokunduğu top kaleci Ali Şaşal'ı geçti, Murat geri koşarak kafayla tehlikeyi önledi.


29. dakikada Nico Gonzalez, Ikone'nin kafa ile indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan vurdu, top direk dibinden auta gitti.


34. dakikada Sivasspor'da savunmadan atılan uzun pası ceza sahasında kontrol eden Caicedo, sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Terracciano gole izin vermedi.


38. dakikada Fiorentina'nın hızlı hücumunda Ikone savunma arkasına hareketlendi, Goutas kritik hamle ile topu kapmayı başardı.



Stat: Artemio Franchi


Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj


Fiorentina: Terracciano, Dodo, Biraghi, Bonaventura, Jovic, Castrovilli, Ikone, Gonzalez, Martinez Quarta, Amrabat, Igor


Yedekler: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouame


Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Appindangoye, Murat Paluli, Charisis, Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo, Saiz


Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Gradel, N'Jie, Emre Gökay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: Samu Saiz (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.