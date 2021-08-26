UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.
20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Diks'in şutunda top yan direkten döndü.
24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0
39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0
41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.
Stat: Parken
Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen
Kopenhag: Grabara, Khocholava, Boilesen, Diks, Kristansen, Zeca, Stage, Pep Mas, Falk, Daramy, Wind
Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Sing, Wilczek, Lerager, Ankersen, Vick, Jensen, Höjlund
Teknik Direktör: Jess Thorup
Sivasspor: Ali Şaşal, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Max Gradel, Leke James
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Yatabare, Sefa Yılmaz, Jorge Felix, Samba Camara, Azubuike, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39) (Kopenhag)
Sarı kart: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor)