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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.


20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Diks'in şutunda top yan direkten döndü.


24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0


39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0


41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.



Stat: Parken


Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen


Kopenhag: Grabara, Khocholava, Boilesen, Diks, Kristansen, Zeca, Stage, Pep Mas, Falk, Daramy, Wind


Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Sing, Wilczek, Lerager, Ankersen, Vick, Jensen, Höjlund


Teknik Direktör: Jess Thorup


Sivasspor: Ali Şaşal, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Max Gradel, Leke James


Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Yatabare, Sefa Yılmaz, Jorge Felix, Samba Camara, Azubuike, Özkan Yiğiter


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39) (Kopenhag)


Sarı kart: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor)

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