UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 5 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaştı.
Sivasspor mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa kupalarında saf dışı kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Diks kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
57. dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0
62. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage'ye çıkarttı. Stage'de bekletmeden Pep Biel'i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0
72. dakikada Sivasspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr'ın yerden şutu yandan auta gitti.
76. dakikada Kopenhag atağında ceza sahasına sokulan Jojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kaleye gönderdi. 5-0
Stat: Parken
Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen
Kopenhag: Grabara, Khocholava, Boilesen, Diks, Kristansen, Zeca, Stage (Ankersen dk. 79), Pep Biel (Hojlund dk. 70), Falk (Lerager dk. 55), Daramy (Sing dk. 80 ?), Wind (Wilczek dk. 70)
Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Vick, Jensen
Teknik Direktör: Jess Thorup
Sivasspor: Ali Şaşal, Koray Altınay (Özkan Yiğiter dk. 64), Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal, Cofie (Azubuike dk. 64), Hakan Arslan, Fajr, Kayode (Jorge Felix dk. 70), Max Gradel (Mustapha Yatabare dk. 54), Leke James (Sefa Yılmaz dk. 55)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Samba Camara
Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39), Lukas Lerager (dk. 57), Pep Biel (dk. 62), Rasmus Winther Hojlund (dk. 76) (Kopenhag)
Sarı kartlar: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor), Lukas Lerager (Kopenhag)