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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivaspor: 1 - Fiorentina: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Dodo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazında Arthur'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


9. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Terracciano topu kornere çeldi.


35. dakikada Cofie'nin pasında topla buluşan Erdoğan ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


44. dakikada Gonzalez'in şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Arthur filelere yolladı. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanavic


Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat Uğur, Hakan, Cofie, Charisis (Ulvestad dk. 15), Saiz, Caicedo, Erdoğan


Yedekler: Kuçkar, Muammer, Yatabare, N'jie, Emre, Musa, Ziya, James, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Martinez, Dodo, Ranieri, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, İkone, Gonzalez, Arthur


Yedekler: Cefofolini, Sirigu, Jovic, Saponara, Castrovilli, Venuti, Duncan, Bianco, Barak, Igor Kouame


Teknik Direktör: Vincenzo Italiano


Goller: Erdoğan (dk. 35) (Sivasspor), Arthur (dk. 44) (Fiorentina)

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