UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivaspor: 1 - Fiorentina: 4 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Mandragora'nın köşe atışında penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
68. dakikada Ikone'nin yakın noktadan sert şutunda Ali Şaşal topu güçlükle çeldi.
74. dakikada Erdoğan'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşu auta çıktı.
78. dakikada Mandragora'nın ortasında Goutas kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-3
81. dakikada Hakan yerdeyken Mandragora'ya yaptığı müdahale dolayısıyla kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
89. dakikada Castrovilli ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-4
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanavic
Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat (Yatabare dk. 75) Uğur, Hakan, Cofie (N'jie dk. 66), Charisis (Ulvestad dk. 15), Saiz (Emre dk. 75), Caicedo (James dk. 66), Erdoğan
Yedekler: Kuçkar, Muammer, , Musa, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Martinez (Igor dk. 66), Dodo, Ranieri, Bonaventura (Castrovilli dk. 84), Amrabat (Bianco dk. 84 ?), Mandragora, İkone, Gonzalez (Saponara dk. 84 ?), Arthur (Kouame dk. 84 ?)
Yedekler: Cefofolini, Sirigu, Jovic, Venuti, Duncan, Barak,
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Goller: Erdoğan (dk. 35) (Sivasspor), Arthur (dk. 44) Milenkovic (dk. 62), Goutas (dk. 78), Castrovilli (dk. 89) (Fiorentina)
Kırmızı kart: Hakan (dk. 81) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad,Erdoğan (Sivasspor), Martinez, Milenkovic (Fiorentina)