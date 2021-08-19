UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Kopenhag: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag’ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı.
10. dakikada Kayode kazandığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi, sert şutunda top direkten döndü.
36. dakikada Wind ceza sahası içerisinde karambolde önüne düşen topla kaleyi hedef aldı, kaleici Ali Şaşal gole izin vermedi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mykola Bakalin, Volodymyr Kutsev, Oleksandr Derdo
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Cofie, Koray, Ahmet, Azubuike, Hakan, Gradel, Kayode, James
Yedekler: Muammer, Emre, Yatabare, Sefa, Felix, Camara, Erdoğan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FC Kopenhag: Grabara, Diks, Khochovala, Boilesen, Kristiansen, Stage vxxx, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy
Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Singh, Lerager, Ankersen, Boving, Oikonomou, Jensen, Hojlung
Teknik Direktör: Jenss Thorup
Sarı kartlar: Daramy, Khochovala (F.C. Copenhagen)