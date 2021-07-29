UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.
ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını Sivas'ta konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası içerisinde Felix'in geri pasında topla buluşan Sefa uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Hafif gelen topu Meira kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Sivasspor'un ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruştu Meira topu yumrukladı. Sivassporlu futbolcular topu kontrol edemeyince Meira bu kez topa hakim oldu.
39. dakikada Ambros'un ceza hasına ortaladığı topu Sergiu Platica kalenin önüne gönderdi. Takım arkadaşları bu pası değerlendiremedi.
43. dakikada Fajr'ın köşe atışında kale çizgisi önündeki Caner topa kafası ile dokundu. Top üstten dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Kirilli Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrel Vereteshkin
D.G. Sivasspor: Ali, Uğur, Goustas, Caner, Ahmet, Fajr, Hakan, Henrique, Felix, Sefa, Kayode
Yedekler: Muammer, Emre, Yatabare, Kubilay, Kerem, Koray, Ziya, Özkan, James
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Petrocub Hincesti: Meira, Potlmiche, Rozgoniuc, Jardan, Revenco, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Losipoi (Sandu dk. 8), Sergiu Platica, Ambros
Yedekler: Mostovel, Ndzomo, Bejan, Vlas, Gulceac, Douanla, Efros
Teknik Direktör:Lilian Pepescu
Sarı kart: Sandu (Petrocub Hincesti)