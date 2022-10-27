UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - CFR Cluj: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5.
haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.
15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.
22. dakikada Sabia'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Roger'in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Rohit Saggi, Geir İsaksen, Morten Jensen
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Hakan, Keita, N'jie, Sabia, Erdoğan, Yatabare
Yedekler:Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Gradel, Robin Yalçın, Charisis, Angielski, Ulvestad, Musa, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
CFR Cluj: Scuffet, Yuri, Kolinger, Manea, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga
Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Burca, Billong, Malele, Petrila, Mistrati, Hoban, Bordeianu, Braun, Buş
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Gol: Yatabare (dk. 22) (Sivasspor)
Sarı kart: Kolinger (CFR Cluj)