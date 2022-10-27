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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - CFR Cluj: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5.

haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.


15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.


22. dakikada Sabia'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


29. dakikada Roger'in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Rohit Saggi, Geir İsaksen, Morten Jensen


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Hakan, Keita, N'jie, Sabia, Erdoğan, Yatabare


Yedekler:Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Gradel, Robin Yalçın, Charisis, Angielski, Ulvestad, Musa, Ziya, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


CFR Cluj: Scuffet, Yuri, Kolinger, Manea, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga


Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Burca, Billong, Malele, Petrila, Mistrati, Hoban, Bordeianu, Braun, Buş


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Gol: Yatabare (dk. 22) (Sivasspor)


Sarı kart: Kolinger (CFR Cluj)

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