UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Dinamo Batumi: 1 (Maç sonucu)

Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Play-Off turuna yükselen Yiğidolar, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

49. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Sefa topuk vuruşu ile kaleye göndermek istese de meşin yuvarlak farkla auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası içerisinde James'in pasında topla buluşan Fajr'ın şutunda top kaleci Alavidze'nin ellerinde kaldı.

56. dakikada Azarov'un uzaktan şutunda top kaleci Ali'de kaldı.

63. dakikada Patsulaia rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Teidi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pantsulaia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

105. dakikada Gradel'in pasında Felix'in kaleye gönderdiği topu kaleci Alavidze kontrol etmeyi başardı.

109. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine çevirdiği topu Felix ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo De Burgos Bengoechae, Roberto Diaz Perez Del Polomar, Jon Nunez Fermandez

DG Sivasspor: Ali, Uğur, Koray, Caner, Ahmet (Cofie dk. 69), Azubuike, Fajr (Felix dk. 81), Hakan (Ziya dk. 103), Kayode, Sefa (Gradel dk. 58), James (Yatabare dk. 58)

Yedekler: Muammer, Emre, Kerem, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi (Gagoshidze dk. 112), Manjgaladze (Pantsulaia dk. 46), Jigauri (Navaloski dk. 73), Altunashvili (Grozurek dk. 112 ?), Mamuchashvili, Flamarion (Nikabadze dk. 85)

Yedekler: Kharratishvili, Margvelashvili, Tevdoradze, Shindagoridze

Teknik Direktör: Giorgi Geguchadze

Goller: Felix (dk. 109) (Sivasspor), Pantsulaia (dk. 78) (Dinamo Batumi)

Sarı kartlar: Ahmet, Fajr (Sivasspor), Manjgaladze, Teidi, Navaloski (Dinamo Batumi)