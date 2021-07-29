UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Petrocub Hincesti: 0 (Maç sonucu)

Ön Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını konuk etti. Müsabaka Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yiğidolar deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup etmişti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Ahmet topu kale çizgisi önündeki Kayode'ye ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode pozisyonu değerlendiremedi.

57. dakikada Kayode'nin köşe atışında ceza sahası içerisinde Caner'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Ambros'un pasında ceza sahası içerisindeki Mihail Platica topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içerisindeki Kayode kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirilli Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrel Vereteshkin

DG Sivasspor: Ali, Uğur, Goustas, Caner, Ahmet, Fajr, Hakan, Henrique (James dk. 83 ?), Felix (Koray dk. 62), Sefa (Yatabare dk. 62), Kayode (Ziya dk. 88 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Kubilay, Kerem, Özkan, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Petrocub Hincesti: Meira, Potlmiche, Rozgoniuc, Jardan, Revenco, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Losipoi (Sandu dk. 8), Sergiu Platica, Ambros (Vlas dk. 83 ?)

Yedekler: Mostovel, Ndzomo, Bejan, Gulceac, Douanla, Efros

Teknik Direktör: Lilian Pepescu

Gol: Kayode (dk. 65) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Koray (Sivasspor), Sandu, Serigu Platica (Petrocub Hincesti)