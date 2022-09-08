UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Slavia Prag: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Seba'nın şutu ağlara gitti. 1-1
42. dakikada Masopust'un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic
Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın, Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Seba, Gradel, James (Yatabare dk. 19)
Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Ahmed, Hakan, Ziya, Caner, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Kacharaba, Holes, Sevcik, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka
Yedekler: Dvorak, Tiehi, Teci, Provod, Ewerton, Schranz, Subert, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Goller: Dia Seba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)
Sarı Kartlar: Keita (Sivasspor), Jurasek (Slavia Prag)