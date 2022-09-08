İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Slavia Prag: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.


27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Seba'nın şutu ağlara gitti. 1-1


42. dakikada Masopust'un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic


Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın, Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Seba, Gradel, James (Yatabare dk. 19)


Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Ahmed, Hakan, Ziya, Caner, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Slavia Prag: Mandous, Ousou, Kacharaba, Holes, Sevcik, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka


Yedekler: Dvorak, Tiehi, Teci, Provod, Ewerton, Schranz, Subert, Labik


Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky


Goller: Dia Seba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)


Sarı Kartlar: Keita (Sivasspor), Jurasek (Slavia Prag)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.