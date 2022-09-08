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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Slavia Prag: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı.

Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Goutas'ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N'jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.


61. dakikada Doudera'nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.


65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.


90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic


Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın (Caner dk. 80), Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie (Ahmed dk. 73), Dia Saba, Gradel, James (Yatabare dk. 19)


Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Slavia Prag: Mandous, Ousou, Masopust (Tecl dk. 77), Kacharaba (Tiehi dk. 46), Holes, Sevcik, Usor (Schranz dk. 63), Traore (Provod dk. 46), Doudera, Jurasek (Ewerton dk. 46), Olayinka


Yedekler: Dvorak, Subert, Labik


Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky


Goller: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)


Kırmızı kart: Keita (dk. 90)(Sivasspor)


Sarı kartlar: Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag)

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