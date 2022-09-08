UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Slavia Prag: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı.
Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Goutas'ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N'jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.
61. dakikada Doudera'nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.
90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic
Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın (Caner dk. 80), Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie (Ahmed dk. 73), Dia Saba, Gradel, James (Yatabare dk. 19)
Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Masopust (Tecl dk. 77), Kacharaba (Tiehi dk. 46), Holes, Sevcik, Usor (Schranz dk. 63), Traore (Provod dk. 46), Doudera, Jurasek (Ewerton dk. 46), Olayinka
Yedekler: Dvorak, Subert, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Goller: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)
Kırmızı kart: Keita (dk. 90)(Sivasspor)
Sarı kartlar: Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag)