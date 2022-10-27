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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 3 - CFR Cluj: 0 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5.

haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sivasspor aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.


65. dakikada N'jie'nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


73. dakikada Sabia'nın şutunda top kaleciden döndü Yatabare dönen topu filelere gönderdi. 3-0


80. dakikada Sabia'nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur (Gradel dk. 46), Hakan, Keita (Ulvestad dk. 80 ?), N'jie, Sabia (Robin Yalçın dk. 90 ?), Erdoğan (Ziya dk. 90 ?), Yatabare (Angielski dk. 80 ?)


Yedekler: Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Charisis, Musa, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


CFR Cluj: Scuffet, Yuri (Bordeianu dk. 85 ?), Kolinger (Burca dk. 46), Manea, Camora, Boateng (Hoban dk. 78 ?), Muhar, Cvek (Braun dk. 70), Deac (Petrila dk. 70), Roger, Janga


Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Billong, Malele, Mistrati, Buş


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Goller: Yatabare (dk. 22 ve 73), Gradel (dk. 65) (Sivasspor)


Sarı kart: Erdoğan, Angielski (Sivasspor), Kolinger (CFR Cluj)

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