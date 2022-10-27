UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 3 - CFR Cluj: 0 (Maç sonucu)

haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sivasspor aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.

65. dakikada N'jie'nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

73. dakikada Sabia'nın şutunda top kaleciden döndü Yatabare dönen topu filelere gönderdi. 3-0

80. dakikada Sabia'nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur (Gradel dk. 46), Hakan, Keita (Ulvestad dk. 80 ?), N'jie, Sabia (Robin Yalçın dk. 90 ?), Erdoğan (Ziya dk. 90 ?), Yatabare (Angielski dk. 80 ?)

Yedekler: Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Charisis, Musa, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

CFR Cluj: Scuffet, Yuri (Bordeianu dk. 85 ?), Kolinger (Burca dk. 46), Manea, Camora, Boateng (Hoban dk. 78 ?), Muhar, Cvek (Braun dk. 70), Deac (Petrila dk. 70), Roger, Janga

Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Billong, Malele, Mistrati, Buş

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Yatabare (dk. 22 ve 73), Gradel (dk. 65) (Sivasspor)

Sarı kart: Erdoğan, Angielski (Sivasspor), Kolinger (CFR Cluj)