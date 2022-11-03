İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6.

ve son hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba'nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.


26. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Angielski'nin kafa vuruşu Jurasek'ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.


28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1


34. dakikada Tiehi'nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.


42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.



Stat: Eden Arena


Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez


Slavia Prag: Kolar, Ousou, Tiehi, Masopust, Olayinka, Dorley, Sor, Ewerton, Kacharaba, Lingr, Jurasek


Yedekler: Dvorak, Sirotnik, Tecl, Santos, Doudera, Jurasek, Kricfalusi, Pudil, Biegon, Labik


Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky


Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Gradel, Charisis, Erdoğan, Angielski


Yedekler: Baver, Muammer, Murat, Yatabare, Sabia, Emre, Ahmed Musa, Keita, Robin, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)


Sarı kartlar: David Jurasek (Slavia Prag), Max Gradel (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.