UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

ve son hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba'nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.

26. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Angielski'nin kafa vuruşu Jurasek'ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Tiehi'nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.

Stat: Eden Arena

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez

Slavia Prag: Kolar, Ousou, Tiehi, Masopust, Olayinka, Dorley, Sor, Ewerton, Kacharaba, Lingr, Jurasek

Yedekler: Dvorak, Sirotnik, Tecl, Santos, Doudera, Jurasek, Kricfalusi, Pudil, Biegon, Labik

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Gradel, Charisis, Erdoğan, Angielski

Yedekler: Baver, Muammer, Murat, Yatabare, Sabia, Emre, Ahmed Musa, Keita, Robin, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: David Jurasek (Slavia Prag), Max Gradel (Sivasspor)