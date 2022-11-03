UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 1 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6.
hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Tiehi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Lingr'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
60. dakikada Olayinka'nın ceza yayı sol tarafından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
65. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda David Jurasek altıpasa doğru ortasını yaptı. Goutas'tan seken top ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Doudera'nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta boş pozisyondaki Tecl'in şutu üstten auta gitti.
77. dakikada David Jurasek'in sol kanattan yaptığı ortada Matej Jurasek'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal direk dibinden çıkardı.
Stat: Eden Arena
Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez
Slavia Prag: Kolar, Ousou (Santos dk. 46), Tiehi (Jurasek dk. 58), Masopust (Doudera dk. 46), Olayinka, Dorley, Sor (Tecl dk. 46), Ewerton, Kacharaba, Lingr, Jurasek
Yedekler: Dvorak, Sirotnik, Kricfalusi, Pudil, Biegon, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad (Sabia dk. 76 ?), Gradel (Ahmed Musa dk. 76 ?), Charisis (Yatabare dk. 69), Erdoğan, Angielski (Keita dk. 69)
Yedekler: Baver, Muammer, Murat, Emre, Robin, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor), Dimitris Goutas (dk. 65 k.k.) (Slavia Prag)
Sarı kartlar: David Jurasek (Slavia Prag), Max Gradel, Ali Şaşal Vural (Sivasspor)