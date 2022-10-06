İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Konferans: Sivasspor: 1 - Ballkani: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3.

haftasında Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Sabia'nın korner çizgisi üzerinden ortasında Ulvestad, 37. saniyede topu ağlarla buluşturdu. 1-0


12. dakikada Rrahmani'nin ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Korenica'nın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı.


20. dakikada Sivasspor ceza sahasında Caner'in geri pasında rakip futbolcu Thaqi topu kazanıp sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


25. dakikada Krasniqi'nin ortasında topla buluşan Potoku'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.


31. dakikada ceza sahası içinde Krasniqi'nin pasında Potoku aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Jose Luls Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Yatabare, Gradel


Yedekler: Buçkar, Muammer, Murat, Appindangoye, Yalçın, Njie, Angielski, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Ballkani: Frasheri, Sinani, Jashanica, Thaqi, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani


Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Kapra, Tusha, Maksutaj, Berisha, Lucas


Teknik Direktör: Ilir Daja


Goller: Ulvestad (dk. 1) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31) (Ballkani)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.