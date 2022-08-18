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UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.


18. dakikada Birmancevic'in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0


23. dakikada Thelin'in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.


30. dakikada Uğur'un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1


38. dakikada Chnistiansen'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1



Stat: Malvö (SWE)


Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connov


Malmö FF: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan, Rakip, Chnistiansen, Thelin, Birmancevic


Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson


Teknik Direktör: Andreas Georgson


Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel


Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk. 38) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Rakip (Malmö FF), Robin Yalçın (Sivasspor)

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