UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı.
Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı.
68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1
75. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisindeki pasında N'jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Malvö (SWE)
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connov
Malmö FF: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan (Lomotey dk. 72), Rakip (Pena dk. 72), Chnistiansen (Larsson dk. 85 ?), Thelin (Berget dk. 88 ), Birmancevic
Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson
Teknik Direktör: Andreas Georgson
Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın (N'jie dk. 76), Uğur, Ulvestad (Yatabare dk. 73), Kerem (Charisis dk. 60), Hakan (Keita dk. 83 ?), Erdoğan, James, Gradel
Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor)