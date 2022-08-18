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UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı.

Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı.


68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1


75. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisindeki pasında N'jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı.



Stat: Malvö (SWE)


Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connov


Malmö FF: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan (Lomotey dk. 72), Rakip (Pena dk. 72), Chnistiansen (Larsson dk. 85 ?), Thelin (Berget dk. 88 ), Birmancevic


Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson


Teknik Direktör: Andreas Georgson


Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın (N'jie dk. 76), Uğur, Ulvestad (Yatabare dk. 73), Kerem (Charisis dk. 60), Hakan (Keita dk. 83 ?), Erdoğan, James, Gradel


Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor)

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