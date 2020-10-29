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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Maccabi Tel Aviv: 0 (İlk yarı)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2.

haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Mücadalenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.


7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.


12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.


25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.


29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.



Stadyum: Sivas 4 Eylül


Hakemler: İrfan Peljeto, Amer Macic, Davor Beljo


Sivasspor: Samassa, Uğur, Claudemir, Gradel, Robin Yalçın, Yatabare, Camara, Hakan, Farj, Kayado, Caner


Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Felix, Kubilay, Ninga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Leon Glazer, Shechter, Biton, Tibi, Yeini, Rikan, Davidzada, Kandil, Peretz, Hernandez


Yedekler: Daniel, Bitton, Saborit, Blackman, Golasa, Cohen, Amit Glazer, Almog, Guerrero, Karzev, Pecic


Teknik Direktör: Giorgos Donis


Sarı Kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Yeini (Maccabi Tel Aviv)

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