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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Lake James'in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.


16. dakikada sol kanattan Gradel'in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.


24. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara'nın kucağında kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic


Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel


Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Malmö: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan, Rakip, Chnistiansen, Thelin, Birmancevic


Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson


Teknik Direktör: Andreas Georgson


Sarı Kartlar: Rakip, Birmancevic (Malmö FF), Robin Yalçın, Keita, Erdoğan (Sivasspor)

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