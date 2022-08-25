UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Lake James'in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
16. dakikada sol kanattan Gradel'in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.
24. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara'nın kucağında kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic
Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel
Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Malmö: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan, Rakip, Chnistiansen, Thelin, Birmancevic
Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson
Teknik Direktör: Andreas Georgson
Sarı Kartlar: Rakip, Birmancevic (Malmö FF), Robin Yalçın, Keita, Erdoğan (Sivasspor)