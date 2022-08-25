UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı.
Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Gradel'in uzun şutunda kaleci Diawara topu uzaklaştırmayı başardı.
57. dakikada Erdoğan'ın ortasında James'in kafa vuruşunda kaleci Diawara topu kontrol etmeyi başardı.
59. dakikada Uğur'un pasında James'in dokunduğu topu Yatabare ağlarla buluşturmak istedi ancak Beijmo topu uzaklaştırarak kalesindeki büyük bir tehlikeyi önledi.
69. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Yatabare kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
76. dakikada Malmö etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Birmancevic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
90. dakikada Larsson'un pasında topla buluşan Thelin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic
Sivasspor: Ali, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis (Hakan dk. 69), Yatabare (Njie dk. 74), James (Angielski dk. 80 ?), Gradel
Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Robin, Ziya, Muhammed, Caner, Mehmet, Kubilay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan (Larsson dk. 82 ?), Rakip, Christiansen, Birmancevic (Ceesay dk. 89 ?), Kiese Thelin
Yedekler: Andersson, Knudsen, Pena, Toivonen, Olsson, Chalus, Turay, Lomotey
Teknik Direktör: Andreas Georgson
Goller: Birmancevic (dk. 76), Thelin (dk. 90) (Malmö)
Sarı Kartlar: Keita, Erdoğan, James, Gradel (Sivasspor), Rakip, Birmancevic, Beijmo (Malmö FF),