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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5.

haftasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.


12. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.


17. dakikada Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.


20. dakikada Kubo'nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa'da topu kontrol etmeyi başardı.



Stadyum: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic


Sivasspor: Samassa, Ziya, Camara, Appindangoye, Caner, Fajr, Cofie, Yasin, Robin Yalçın, Gradel, Yatabare


Yedekler: Ali, Kone, Claudemir, Ninga


Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak


Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Costa, Iborra, Kubo, Coquelin, Baena Rodriguez, Samuel Chukwueze, Nino Rodriguez


Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, Parejo, Moreno, Raba, Trigueros, Estupinan, Pedraza, Pino


Teknik Direktör: Unai Emery

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