UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Villarreal’e 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)
53. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Yatabare topla buluştu. Onun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
75. dakikada Costa'nın ceza sahasının solundan ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Chukwueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
83. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top yandan auta çıktı.
Stadyum: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic
Sivasspor: Samassa, Ziya, Camara, Appindangoye, Caner, Fajr, Cofie (Claudemir dk. 81 ?), Yasin, Robin Yalçın (Kone dk. 76), Gradel, Yatabare (Ninga dk. 80 ?)
Yedekler: Ali
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Costa (Estupinan dk. 76), Coquelin (Trigueros dk. 67), Iborra, Baena Rodriguez (Parejo dk. 67), Kuba (Pino dk. 57), Samuel Chukwuez (Moreno dk. 75), Nino Rodriguez
Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, ,Raba, Pedraza
Teknik Direktör: Unai Emery
Gol: Chukwueze (dk. 75) (Villarreal)
Sarı kartlar: Fajr, Appindangoye (Sivasspor), Pena (Villarreal)