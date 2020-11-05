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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Karabağ: 0 (İlk yarı)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 3.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada Casimir'in ortasında topla buluşan Erdoğan'ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti.


11. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner'in şutunda seken top ağlarla buluştu. 1-0


28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.


30. dakikada Ozobic'in pasında Owusu geri pasla topu Guerrier'in önüne attı. Guerrier'in şutunda top auta çıktı.


35. dakikada Fajr'ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.


37. dakikada Yatabare'den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.


40. dakikada Huseynov'un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almedia, Bekim Zogaj


Sivasspor: Samassa, Caner, Robin, Marcelo, Uğur, Farj, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Casimir, Mustapha


Yedekler: Cone, Cofie, Gradel, Yasin, Kubilay, Muammer, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu


Yedekler: Mmmdov, Gomez, Emreli, Balayev, İbrahimli, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı


Teknik Direktör: Gurban Gurbanov


Gol: Caner (dk. 11) (Sivasspor)

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