UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 2.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Gradel'in pasında altıpas içinde bomboş pozisyonda Kayode, topu ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada Camara, ceza sahası içinde Golasa'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
68. dakikada Biton'un kullandığı penaltı atışında top fileerle buluştu. 1-1
74. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Peretz'in vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Dönen topu Peretz, kafayla ağlara yolladı. 1-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: İrfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo
Sivasspor: Samassa, Uğur, Claudemir (Kone dk. 81 ?), Gradel (Ninga dk. 78), Robin Yalçın, Yatabare, Camara, Hakan, Farj, Kayado (Cofie dk.75), Caner
Yedekler: Muammer, Yasin, Felix, Kubilay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Leon Glazer, Shechter (Pesic dk. 65), Biton (Cohen dk. 88?), Tibi, Yeini, Rikan (Karzev dk. 88 ?), Davidzada, Kandil (Golasa dk. 65), Peretz (Saborit dk. 90 ?), Hernandez
Yedekler: Daniel, Bitton, Blackman, Amit Glazer, Almog, Guerrero
Teknik Direktör: Giorgos Donis
Goller: Kayode (dk. 55) (Sivasspor), Bitan (dk. 68 pen.), Peretz (dk. 74) (Maccabi Tel Aviv)
Kırmızı kart: Camara (dk. 67) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Robin Yılçın, Camara, Claudemir, Samassa, Uğur, Ninga (Sivasspor), Yeini, Peretz (Maccabi Tel-Aviv FC)