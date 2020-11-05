UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 3.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.
65. dakikada Karabağ'da Matic'in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.
66. dakikada Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.
70. dakikada Yasin'in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.
86. dakikada Yasin'in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.
88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almedia, Bekim Zogaj
Sivasspor: Samassa, Caner, Robin, Marcelo, Uğur, Farj, Claudemir (Cofie dk. 90 ?), Erdoğan (Gradel dk. 59), Hakan, Casimir (Yasin dk. 67), Yatabare (Kayode dk. 59)
Yedekler: Cone, Kubilay, Muammer
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Mammadov dk. 85 ?), Badavi Hüseynov (Abbas Huseynov dk. 61), Medina, Guerrier, Matic (İbrahimli dk. 84 ?), Garayev, Andrade (Emreli dk. 45), Ozobic (Gomez dk. 63), Zoubir, Owusu
Yedekler: Mmmdov, Balayev, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı
Teknik Direktör: Gurban Gurbanov
Goller: Caner (dk. 11), Kayode (dk. 88) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Farj (Sivasspor), Ozobic, Owusu (Karabağ)