İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 3.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.


65. dakikada Karabağ'da Matic'in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.


66. dakikada Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.


70. dakikada Yasin'in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.


86. dakikada Yasin'in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.


88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almedia, Bekim Zogaj


Sivasspor: Samassa, Caner, Robin, Marcelo, Uğur, Farj, Claudemir (Cofie dk. 90 ?), Erdoğan (Gradel dk. 59), Hakan, Casimir (Yasin dk. 67), Yatabare (Kayode dk. 59)


Yedekler: Cone, Kubilay, Muammer


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Mammadov dk. 85 ?), Badavi Hüseynov (Abbas Huseynov dk. 61), Medina, Guerrier, Matic (İbrahimli dk. 84 ?), Garayev, Andrade (Emreli dk. 45), Ozobic (Gomez dk. 63), Zoubir, Owusu


Yedekler: Mmmdov, Balayev, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı


Teknik Direktör: Gurban Gurbanov


Goller: Caner (dk. 11), Kayode (dk. 88) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Farj (Sivasspor), Ozobic, Owusu (Karabağ)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.