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UEFA Konferans Ligi: Sivasspor: 3 - Ballkani: 4 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3.

haftasında Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'ye 3-4 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Yalçın'ın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunu kale Frasheri parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.


66. dakikada Thaqi'nin sol çaprazda pasında topla buluşan Korenica'nın şutu ağlara gitti. 1-3


75. dakikada Sabia'nın ortasında ceza sahası içinde Erdoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3


81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Potoku'nun yakın mesafeden şutunda kaleci Ali gole izin vermedi.


90. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare topu ağlara yolladı. 3-3


90+4. dakikada ceza sahası içerisinde defanstan dönen topu önünde bulan Krasniqi'nin şutu filelerle buluştu. 3-4



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Jose Luls Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan (Murat dk. 60), Ulvestad (Angielski dk. 89 ?), Charisis (Yalçın dk. 46), Sabia, Yatabare, Gradel (Njie dk. 46)


Yedekler: Buçkar, Muammer, Appindangoye, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Ballkani: Frasheri, Sinani, Jashanica, Thaqi, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba (Kapra dk. 89 ?), Korenica (Tusha dk. 90+5 ?), Krasniqi (Zarubica dk. 90+5 ?), Rrahmani (Berisha dk. 84 ?)


Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Maksutaj, Lucas


Teknik Direktör: Ilir Daja


Goller: Ulvestad (dk. 1), Erdoğan (dk. 75), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31), Koreniqa (dk. 66), Krasniqi (dk. 90+4) (Ballkani)


Sarı kartlar: Njie, Uğur, Sabia (Sivasspor), Emerllahu, Zyba (Ballkani)

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