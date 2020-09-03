UEFA Uluslar Ligi: Türkiye : 0 - Macaristan: 0 (İlk yarı)

Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

12. dakikada Roland Sallai ceza sahası dışında ki pasında topa hakim olan Filip Holender, topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Uğurcan topu parmak uçları ile çıkarttı.

18. dakikada ceza sahası dışındaki Dominik Szoboszlai, Filip Holender'den kazandığı topla kaleye uzun bir şut çekti. Top direkten döndü.

31. dakikada Dominik Szoboszlai, topu ceza sahası içerisindeki Filip Holender'e verdi. Filip Holender'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin köşesine çarparak dışarı çıktı.

35. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahasının dışından kullandığı sert şutta top kaleci Uğurcan'dan döndü.

38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak Peter Gulasci'de kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Manuel Riberio, Rui Licino Barbosa Tavares, Paulo Alexandre Santos Soares

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyücü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Macaristan: Peter Gulasci, Adam Lang, Willi Orban, Atilla Szalai, Atilla Fiola, Adam Nagy, Davit Siger, Filip Holender, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai, Adam Szalai

Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik, Zsolt Kalmar, Mate Patkai, Andras Schafer, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics

Teknik Direktör: Marco Rossi

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (Türkiye), Davit Siger (Macaristan)