UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Macaristan: 1 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar B Ligi 3.
Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Yılmaz'ın şutunda kaleci Peter Gulasci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Emre Kılıç'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.
65. dakikada Dominik Szoboszlai'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Willi Orban topa kafası ile dokundu. Uğurcan Çakır topu parmak uçları ile kornere çeldi.
79. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 0-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Riberio, Rui Tavares, Paulo Soares
Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyücü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Mert Hakan (İrfan Can dk. 57), Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç (Kenan Karaman dk. 75), Ahmet Kutucu (Yusuf Yazıcı dk. 46), Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Macaristan: Peter Gulasci, Adam Lang, Willi Orban, Atilla Szalai, Atilla Fiola, Adam Nagy, Davit Siger (Andras Schafer dk. 59), Filip Holender, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai (Zsolt Kalmar dk. 81 ?), Adam Szalai
Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik, , Mate Patkai, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics
Teknik Direktör: Marco Rossi
Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 79) (Macaristan)
Sarı kartlar: Burak Yılmaz, İrfan Can (Türkiye) Siger, Fiola (Macaristan)