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Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor futbolcularından Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, Ankara’da sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor futbolcularından Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılan futbolcular ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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