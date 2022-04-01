İhlas Haber Ajansı

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Ukrayna'dan gelen 12 genç, Sivasspor antrenmanında

Ukrayna’dan gelen 12 altyapı futbolcusu, DG Sivasspor tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu, DG Sivasspor tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.


Ukrayna'nın Liviv kentinden gelen 12 futbolcu, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Sivasspor Altyapı Antrenörleri nezaretinde ilk antrenmanına çıktı.


Kırmızı-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesaplarından futbolcuların idmandaki fotoğrafını paylaşarak, “Ukrayna'dan ilimize gelen genç futbolcular, Sivasspor Futbol Akademisi tesislerimizde bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi” notunu ekledi.

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