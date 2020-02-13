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Ulaş beyaza büründü

Sivas’ın Ulaş İlçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey yaptığı açıklamada, "2 gündür aralıksız yağan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 cm oldu. Ulaş Belediyesi olarak kar yağışının başlamasıyla mesai arkadaşlarımız iş makinelerimiz ile birlikte ana caddelerimiz başta olmak üzere kurum,okul bahçelerinde ve ara sokaklarda aralıksız kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulaşlı hemşehrilerimiz yaşam alanlarında mağdur olmaması için ekiplerimiz gece gündüz her alanda görevinin başında" diye konuştu..


İlbey, İlçe halkının mağdur olmaması için özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

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