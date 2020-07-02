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Ulaş Kaymakamı Akköz, esnafa maske dağıttı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu.


Ziyaretler esnasında konuşan Kaymakam Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda temizlik, maske ve sosyal mesafe konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.


Esnafa maske dağıtan Kaymakam Akköz'e ziyaretleri sırasında İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey de eşlik etti.

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