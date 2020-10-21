Ulaş Örenlice Barajında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesinde sona gelinen Örenlice barajının hizmete alınması ile 13bin 470 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Örenlice Barajının tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, “Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğin 38,30 metre ve 5,11 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip. Barajın diğer bileşenlerinin de tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 674 bin 961 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Baraj ulaşım ve malzeme taşıma yolu, derivasyon-dipsavak kondüvi, dolusavak, baraj gövde kazısı, batardo dolgusu, enjeksiyon imalatları tamamlanmıştır. Gövde dolgu imalatları devam etmektedir. Gövde dolgu imalatının kalan kısmı, dipsavak ayar vana odası ve enerji kırıcı havuz ve elektromekanik teçhizat imalatları ve kret düzenleme işleri de tamamlanarak baraj imalatı tamamlanacaktır” dedi.