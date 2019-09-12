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Ulaş'ta aşure ikramı yapıldı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi tarafından aşure ikramında bulunulduRıza Ünal Kültür ve Cemevi toplantı salonunda düzenlenen Aşure ikramına kurum amirleri, İl Genel Meclis üyesi Hikmet Kuruçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi tarafından aşure ikramında bulunuldu


Rıza Ünal Kültür ve Cemevi toplantı salonunda düzenlenen Aşure ikramına kurum amirleri, İl Genel Meclis üyesi Hikmet Kuruçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda alevi dedesi birlik ve beraberlik mesajları vererek dua etti. Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Kenan Köse yaptığı konuşmada beraberliğin önemli olduğunu belirterek, Muharrem ayında sunulan aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Turan İlbey'de, paylaşmanın, aşurenin, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyleyerek birlik, beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Programa Kurum amirleri, İl Genel Meclis üyesi Hikmet Kuruçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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