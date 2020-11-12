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Ulaş'ta belediye işçilerine özel dinlenme noktası

Sivas’ın Ulaş ilçesinde belediye çalışanlarının mesai saatlerinde dinlenmeleri için hizmet binası yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye çalışanlarının mesai saatlerinde dinlenmeleri için hizmet binası yapıldı.


Ulaş Belediyesi, çalışanlarını soğuk kış günlerinde unutmadı. Belediye, çalışanların mesai saatlerinde vakit geçirebilecekleri dinlenme noktası yaptı. Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey yaptığı açıklamada, "Bizler memuruyla işçisiyle birlikte bir aileyiz ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarda büyük emekler harcayan işçi kardeşlerimizin mesai saatleri içinde dinlendikleri yer uygun ve sağlıklı değildi. işçi kardeşlerimizin daha rahat etmeleri için belediye olarak yeni ek hizmet bina yaptık işçilerimiz daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda dinlenecekler kışında üşümeden çaylarını yudumlayacaklar" şeklinde konuştu.

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