Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu

Atölyenin açılışı Vali Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Salih Ayhan ve Milletvekili Yılmaz, atölyeyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, atölye hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise Sivas Valiliği himayesinde öğrencileri hem akademik olarak hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemek için birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda okullarda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapıldığını, birçok okula müzik, dil ve drama atölyeleri kazandırıldığını kaydeden Savaşçı, öğrencilerin bu faaliyetler ve oluşturulan atölyelerde gerçekleştirilen etkinliklerle farklı alanlarda önemli beceriler kazandıklarını ifade etti.

Vali Ayhan ve Yılmaz da atölyenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan ve Yılmaz, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.