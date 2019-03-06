Ulaş'ta göreve başlayan bekçilerden kaymakama ziyaret

Sivas'ın Ulaşilçesine atanan bekçiler Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam vekili Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Göreve başlayan bekçilere hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Dalak,"Bu emaneti canınız pahasına korumak artık sizlerin asli görevinizdir. Bundan böyle Ulaş ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İlçede asayiş ve güvenliği kapsamında vatandaşların canını ve malını korumak için bekçilerin özveriyle çalışacağını inanıyorum." dedi.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen de hazır bulundu.