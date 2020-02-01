İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaş'ta Hasta Kurtarma Operasyonu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastalardan Sabri Zafer, Ulaş İlçe Özel İdaresi ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışması sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastalardan Sabri Zafer, Ulaş İlçe Özel İdaresi ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışması sonrası hastaneye ulaştırıldı.


Edinilen bilgiye göre Ulaş'a 20 kilometre uzakta bulunan Örenlice köyünde yaşayan Sabri Zafer (50) rahatsızlanarak 112'den yardım istedi. Köy yolu kar nedeniyle kapalı olduğunu için 112 ekipleri hastaya ulaşmakta güçlük çekti. İlçe Özel idaresi ekiplerinin 5 saat süren zorlu çalışması ile köy yolu ulaşıma açıldı. Zafer 112 ekipleri tarafından alınarak Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Asılsız ihbarda bulunmayın


İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, asılsız ihbarların yardım bekleyen hastalara ulaşılmasında gecikmelere neden olduğu belirtilerek, “Karla mücadele ekiplerine gelen asılsız ihbarlar, ekiplerin farklı bölgelere yönlendirilmesine yol açılıyor. Vatandaşlarımızın, zaman kaybına yol açan ve daha önemli bir durumda olan vatandaşımıza ulaşılmaya da engel olan bu tür asılsız ihbarlara karşı duyarlı olması gerekiyor. Diğer yandan sürücülerin uyarılara dikkat ederek, yola kar lastiği olmadan ve yanlarında zincir bulundurmadan çıkmamaları büyük önem arz ediyor.”denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.