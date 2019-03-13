Ulaş'ta Kadına yönelik şiddet semineri

Ulaş İlçesinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı birimi tarafından " Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele " semineri verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen seminere katılan Ulaş Kaymakam vekili Halil Dalak yaptığı konuşmada " İlçemizde görev yapan amirlerimiz, memurlarımız bu konuda belli bir bilince sahibiz. Bundan şüphemiz yok ama doğru şeyi tekrarlamak her zaman hayatımızda tazelemek daha güzel oluyor. Sunum yapan arkadaşlarımızı hep beraber dinleyeceğiz . Kadınlarımız başımızın tacı en değerli varlıklarımızdır. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Onlara karşı şiddet demek bile çok nahoş bir durum. Hayatın gerçeği tabi, dünya kadın ve erkek üzerine bir bina olmuş. Rabbim böyle yaratmış. Eğer insan seviyesinde kaliteli isek sevincimizde sinirimiz de insan kalitesinde olmalı. Dolayısıyla kadına olanda erkeğe olanda çirkindir " diye konuştu

Konuşmanın ardından Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Volkan Gençoğlu ve Tuğçe Yıdız Karadede; neler şiddettir , aile içi şiddeti önlemeye yönelik kanunlar, Şiddete maruz kalındığında neler yapılmalı, Şiddete maruz kalındığında yararlanabilecek haklar, şiddetin çocuklar üzerinde ki etkileri nelerdir başlıkları altında bilgiler verdiler.