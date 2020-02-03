İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaş'ta karla mücadele

Yoğun kar yağışından etkilenen Sivas’ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yoğun kar yağışından etkilenen Sivas'ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Sivas'ta kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden birisi Ulaş ilçesi oldu. İlk gönden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayan Ulaş Belediyesi ekipleri, bağlı tüm köy ve mahalle yollarını açmayı başardı. Sömestre tatilinin sona ermesi dolayısı ile okul bahçelerindeki karlar temizlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri de ulaşıma açık hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.