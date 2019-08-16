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Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor

Sivas’ın Ulaş ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarının asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarının asfaltlama çalışmaları sürüyor.


Ulaş İlçe Özel İdaresi ekipleri son olarak ilçeye bağlı; Kurtkukaya ve Boğazdere köyü arası 4.5 km toprak yolu asfaltladı. Çalışmaları yerinde takip eden İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceyhan yaptığı açıklamada, " 2018 yılında ilçe merkezinden Kurtlukaya köyüne kadar 11 kilometrelik toprak yolu asfalt yaptık bu yılda bu yolun devamı olan Kurtlukaya Boğazdere köyü arası 4.5 kilometrelik toprak yolunda asfaltlama çalışması tamamlandı " dedi.


Ceyhan, Asfalt olan köy yollarında asfalt yama çalışmalarına da başlandığını İl Özel İdaresi ekiplerince bozulan asfalt yollarının onarımlarının da yapılmaya başlandığını kaydetti.


Boğazdere Muhtarı Mehmet Kürşat Coşgun ise," köy yolunun asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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