Ulaş'ta şeker pancarı rekoltesinin 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor

Şeker pancarı üretiminde söz sahibi yerler arasında yer alan Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor. Yaklaşık 190 bin dönüm alanda şeker pancarının ekildiği ilçede 1 milyon 140 bin ton üretim bekleniyor.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen'in ilçede iki farklı arazide düzenlenen şeker pancar hasat programına katıldı.

İlçenin şeker pancarı ekimine elverişli olduğunu ifade eden Sözen, “Bu yıl 27 Mayıs'ta yaşanan don olayı nedeniyle rekolte düşüşü yaşanabilir. Şeker pancarı hasadına başlayan çiftçilerimize bol ve bereketli hasat diliyorum. Rabbim emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin" dedi.