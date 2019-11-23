İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaş'ta tandır evi yangını

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir tandır evinde başlayan yangın ikamete sıçradı, yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir tandır evinde başlayan yangın ikamete sıçradı, yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezide N.B'nin tandır pişirdiği sırada tandır ateşinin kontrolden çıkması ile yangın çıktı. Tandır evinde çıkar yangın büyüyünce A.T.K. isimli şahsın evine de sıçradı. Yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı. Yangın maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.