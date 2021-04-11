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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun'un acı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un babası Kamil Dursun hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un babası Kamil Dursun hayatını kaybetti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un babası Kamil Dursun hayatını kaybetti. Dursun, acı haberi sosyal medya hesabından “Atamız, büyüğümüz, kolumuz, kanadımız babamızı ebedi aleme (Rabbimize) uğurladık” mesajıyla duyurdu.


Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

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