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Ulu Cami bayram sabahında doldu taştı

Sivas’ta bayram namazı nedeniyle Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami’de yoğunluk yaşandı.

Sivas'ta bayram namazı nedeniyle Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami'de yoğunluk yaşandı.


Selçuklular döneminde inşa edilen ve eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Cami'de bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve siyasiler de bayram namazı için tarihi camiyi tercih etti. Namaz sonrası Vali Ayhan ve il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

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